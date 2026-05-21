突然ですが、「＃」が何の略か知っていますか？主に３つの呼ばれ方がある…気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「ナンバーサインハッシュシャープ」でした！「＃」は、正式にはナンバーサイン、またはハッシュと呼ばれます。日本では「シャープ」と呼ばれることが多いですが、音楽記号の♯（シャープ）とは異なる記号ですので、注意が必要です。現代では、SNSにおける「ハッシュタグ」としての使い方が広く普及してい