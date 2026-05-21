党首討論でも名前が出て、これまでと比べて異次元の性能の高さを持つAI「クロード・ミュトス」です。世界も日本も対応に追われるほどの「脅威」とは何なのか、小栗泉・日本テレビ報道局特別解説委員が解説します。■誰もが一流のハッカーに？AIの研究をしている北陸先端科学技術大学院大学の今井翔太客員教授は、もしミュトスが悪用されると、インターネット上で管理しているあらゆるシステムに、攻撃できてしまう可能性があるため