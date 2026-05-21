兵庫・たつの市の住宅で、親子2人が血を流して死亡しているのが見つかった事件で、2人は5月18日以前に死亡したとみられることが分かりました。19日、たつの市の住宅で住人の田中澄惠さん（74）と次女の千尋さん（52）が血を流して死亡しているのが見つかりました。捜査関係者によると、2人は発見前日の5月18日以前に死亡したとみられることが分かりました。また、20日の現場検証でも凶器は見つかっておらず、住宅の中だけでなく外