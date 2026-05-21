プロ野球の祭典、マイナビオールスターゲーム2026のファン投票が21日からスタートしました。ファン投票などで選出された選手らが球団関係なくセ・リーグ、パ・リーグの代表として野球を盛り上げる一大イベント。今年は第1戦は7月28日に東京ドーム、第2戦は7月29日に富山市民球場で行われます。ファン投票は5月21日から6月28日まで実施。最終結果は7月7日に発表されます。昨季のファン投票での有効得票数は合計3921万2033票。セ・リ