トランプ発言でドル安優勢にドル円は１５８円台に値を落とす＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場はドル安が優勢となり、ドル円は１５８円台に値を落とした。トランプ大統領が「米国とイランの協議が最終段階にある」と述べたことを材料視。ただ、ドル円は一時１５８．６０円近辺まで下落したが、それ以上は下押す動きもなく下支えされている。 原油相場が落ち着きを取り戻したとしても、高水準での推移は維持され、イ