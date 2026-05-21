大半の参加者は手ぶらで帰途にイランとの軍事的緊張が続く中、トランプ米大統領は5月13日から訪中したが、その成果は乏しかったというのが一般的な評価だ。【写真】史上“最も狙われる”大統領トランプ氏「晩餐会銃撃の容疑者」画像を自ら公開トランプ氏は14日、中国が米ボーイング社から200機の航空機を購入すると述べたが、同社の株価は下落した。事前の想定だった500機を大きく下回ったからだ。ホワイトハウスは17日、