【全2回（前編／後編）の前編】今国会での成立を目指す「皇室典範改正」に向けた議論が、大きく加速するかもしれない。今月15日の与野党協議で、ようやく各党の見解が出そろうのだ。ちまたでは「愛子天皇」を待ち望む声が上がり大論争となっている中、見過ごされがちな議論の核心があった。＊＊＊【実際の写真】まるで反復横跳びをしているよう…「眞子さん」の“猛ダッシュ”姿読売新聞69％（昨年12月発表）、毎日新聞61