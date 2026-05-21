À¤³¦ÊÝ·òµ¡´Ø¡ÊWHO¡Ë¤ÎËÜÉô¡Ú¥¸¥å¥Í¡¼¥Ö¶¦Æ±¡ÛÀ¤³¦ÊÝ·òµ¡´Ø¡ÊWHO¡Ë¤Ï20Æü¡¢¥³¥ó¥´¡Êµì¥¶¥¤¡¼¥ë¡ËÅìÉô¥¤¥È¥¥¥ê½£¤òÃæ¿´¤Ë´¶À÷¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¥¨¥Ü¥é½Ð·ìÇ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Ö¥ó¥Ç¥£¥Ö¥®¥ç³ô¡×¤Î¥ï¥¯¥Á¥ó³«È¯¤Ë¤ÏÁá¤¯¤Æ¤â¿ô¥«·î¤«¤«¤ë¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤³¤Î³ô¤ËÂÐ¤¹¤ë¾µÇ§ºÑ¤ß¤Î¥ï¥¯¥Á¥ó¤ÏÂ¸ºß¤»¤º¡¢³«È¯¤¬µÞÌ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¸¥å¥Í¡¼¥Ö¤Çµ­¼Ô²ñ¸«¤·¤¿WHOÅö¶É¼Ô¤Ï¡¢¼ÂÍÑ²½¤Ë¸þ¤±¤Æ2¼ïÎà¤Î¥ï¥¯¥Á¥ó¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î