東京・町田市の小学校で、女子児童にわいせつな行為をしたとして起訴され裁判中の元小学校教諭の男が、別の女子児童にもわいせつな行為をしようとした疑いで警視庁に再逮捕されたことがわかりました。捜査関係者によりますと、強制わいせつ未遂の疑いで再逮捕されたのは元小学校教諭の平林隆太容疑者（41）で、2023年5月、当時勤務していた町田市の小学校で、この学校の高学年の女子児童にわいせつな行為をしようとした疑いがもた