´Ú¹ñ¥Á¥¢¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¥­¥à¡¦¥Ê¥è¥ó¤¬¡¢Ì¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÎº¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥­¥à¡¦¥Ê¥è¥ó¡¢³«ÊüÅª¤Ê¿²¤½¤Ù¤ê¿åÃåSHOT¥­¥à¡¦¥Ê¥è¥ó¤ÏºÇ¶á¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£±§Ãè¿Í¤äUFO¤Ê¤É¤Î³¨Ê¸»ú¤ò¥­¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤ËÄÖ¤ê¡¢¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢Çò¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¾ú¤¹¥­¥à¡¦¥Ê¥è¥ó¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Í¥¯¥¿¥¤¤òÄù¤á¤¿¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¥·¥ã¥Ä¤Ë¹õ¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤ò