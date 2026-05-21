¡Úºßºå¥Æ¥ì¥Ó¶É¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¡Ö¥¢¥Ê¥é¥ó¥É¡×¡ÛÆþ¼Ò¤·¤Æ1Ç¯¤¬²á¤®¤¿¡£¡Ö¾ðÊóÈÖÁÈ¡¢¥á¥Á¥ã³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤ë¤Î¤ÏMBS¡¦¾åÅÄ¶Üè½¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê23¡Ë¤À¡£ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¹¥´ñ¿´²¢À¹¤ÇÊÙ¶¯¤¬¹¥¤­¡£¼î»»½éÃÊ¡¢°Å»»1µé¤È¿ô»ú¤Ë¤Ï¶¯¤¤¤¬¡Ö¿ô³Ø¤Ï¤Ê¤¼¤«¶ì¼ê¤Ç¤·¤¿¡×¡£»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö²ÊÁÜ¸¦¤Î½÷¡×¤ò¸«¤ÆÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿°å¼Ô¤Ø¤ÎÆ»¤ÏÄü¤á¤¿¡£¹â¹»1Ç¯»þ¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿¡ÖÀ¾ÆüËÜÂç¹ë±«¡×¡Ê18Ç¯¡Ë¤ÎºÒ³²ÊóÆ»¤ò¸«¤Æ¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ò