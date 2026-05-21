Å¨ÃÏ¥Ñ¥É¥ì¥¹ÀïÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï19Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¥Ñ¥É¥ì¥¹Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£3ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ¤Î³èÌö¤Ç¡¢5-4¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£8²ó¤ÎÆóÎÝÂÇ¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤òÅê¤²Èô¤Ð¤·¤Æ·ãÁö¤ò¸«¤»¤¿ÂçÃ«¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤â³åºÓ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£8²ó¤ÎÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤ÇÂè4ÂÇÀÊ¤ò·Þ¤¨¤¿ÂçÃ«¤Ï¡¢±¦ÍãÀþ¤Ø±Ô¤¤Åö¤¿¤ê¤òÊü¤Ã¤¿¡£°ìÎÝ¤Ø¸þ¤«¤¦ºÇÃæ¤Ë¤Ï¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤òÊü¤êÅê¤²¡¢°ìµ¤¤ËÆóÎÝ¤Ø¡£ÆÀÅÀ¤Ë¤³¤½¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê