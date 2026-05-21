¡ÚÇÏ·ô¤Î¥Ä¥Ü¡Û¡Ô¤³¤³¤¬Çã¤¤¡Õº£½Õ¤ÎJRAÊ¿ÃÏG1¤Ï1ÈÖ¿Íµ¤¤¬¹â¾¾µÜµ­Ç°¤«¤é7Ï¢¾¡Ãæ¤È¾¡¤Á¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²áµî10Ç¯¤Î¥ª¡¼¥¯¥¹¤Ç1ÈÖ¿Íµ¤¤¬6¾¡¤È¿®ÍêÅÙ¤Ï¹â¤¤¡£1ÈÖ¿Íµ¤Ç»¸ü¤Î¥¹¥¿¡¼¥¢¥Ë¥¹¤âº£Ç¯¤ÎG1¥È¥ì¥ó¥É¤¬¸å²¡¤·¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ô¤³¤³¤¬¿´ÇÛ¡Õ¾®ÁÒ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¥ª¡¼¥¯¥¹¤ò¾¡¤Ã¤¿ÇÏ¤Ï65Ç¯¥Ù¥í¥Ê¡¢80Ç¯¥±¥¤¥­¥í¥¯¡¢90Ç¯¥¨¥¤¥·¥ó¥µ¥Ë¡¼¡¢95Ç¯¥À¥ó¥¹¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î4Æ¬¡£¤³¤³30Ç¯¾¡¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¾®ÁÒ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î¥­¥ã¥ê¥¢¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡£