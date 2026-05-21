¸½¿¦¤È¿·¿Í¹ç¤ï¤»¤Æ3¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¤¿¿·³ã¸©ÃÎ»öÁªµó¡£¹ð¼¨¸å·Þ¤¨¤¿½é¤á¤Æ¤Î½µËö¤Ï³Æ¸õÊä¤¬À¯ºö¤òÁÊ¤¨»Ù»ý³ÈÂç¤ËËÛÁö¤·¤¿¡£ ¢£¿·³ãÃÎ»öÁª¤Ë3¿Í¤¬Î©¸õÊä ¿·³ã¸©ÃÎ»öÁªµó¤Ë¤Ï¡¢ÆÏ¤±½Ð½ç¤Ë¤¤¤º¤ì¤âÌµ½êÂ°¤Ç¸½¿¦¤Î²Ö³Ñ±ÑÀ¤¤µ¤ó¡Ê68¡Ë¡¢¿·¿Í¤ÎÅÚÅÄÎµ¸ã¤µ¤ó¡Ê38¡Ë¡¢¿·¿Í¤Î°ÂÃæÁï¤µ¤ó¡Ê48¡Ë¤Î3¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ¢£²Ö³Ñ¸õÊä¡Ö³èÎÏ¤¢¤ë¿·³ã¤Ø¡× ¹ð¼¨¸å·Þ¤¨¤¿½é¤á¤Æ¤Î½µËö¡£ ¡ÖÇÀ¶È¤¬¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¿·³ã¤Î¿©¤âÌ¥ÎÏ¤â¤µ¤é¤ËÁý¤·