µð¿Í¤ÎÅÄÃæ¾­ÂçÅê¼ê¡Ê£³£·¡Ë¤¬¡È¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥åËõ¾Ã¤ÎË¡Â§¡É¤òÄÉ¤¤É÷¤Ë¡¢¥Á¡¼¥à¤ò£¸Ï¢¾¡¤ËÆ³¤¯¡££²£±Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¤ËÃæ£±£±Æü¤ÇÀèÈ¯¡££Çµå¾ì¤Ç£²£°Æü¡¢¥­¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤ÉºÇ½ªÄ´À°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï£¸Ï¢¾¡¤¹¤ì¤Ð£²£±Ç¯£¶·î£²£¹Æü¤Î¹­ÅçÀï¡ÊÅìµþ£Ä¡Ë°ÊÍè¡¢£µÇ¯¤Ö¤ê¤ÎÂçµ­Ï¿¡£¡ÖÀª¤¤¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¾è¤Ã¤«¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È²÷Åê¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤ÏÀè¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ°ìÅÙÅÐÈÄ´Ö³Ö¤ò¶õ¤±¤ë¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥åËõ¾Ã¤òÃÝ´Ý¡¢¥¦¥£