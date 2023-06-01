NY³ô¼°20Æü¡ÊNY»þ´Ö15:04¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö04:04¡Ë ¥À¥¦Ê¿¶Ñ49981.09¡Ê+617.21+1.25%¡Ë ¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯26200.15¡Ê+329.44+1.27%¡Ë CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª61435¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§+1735+2.82%¡Ë ²¤½£³ô¼°20Æü½ªÃÍ ±ÑFT100 10432.34¡Ê+101.79+0.99%¡Ë ÆÈDAX 24737.24¡Ê+336.59+1.38%¡Ë Ê©CAC40 8117.42¡Ê+135.66+1.70%¡Ë ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê 2Ç¯ºÄ 4.036¡Ê-0.082¡Ë 10Ç¯ºÄ 4.566¡Ê-0.101¡Ë 30Ç¯ºÄ 5