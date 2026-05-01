¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥ÈÄ»µï¤ß¤æ¤­¡Ê45¡Ë¤¬20Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬ËÊ¤¨¤ëÌë¡×¡Ê²ÐÍË¸å9¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Ä«¿©¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¡£º£²ó¤Ï¡Ö·ò¹¯¤ËÌ¿¤ò¤«¤±¤ë½÷VSÉÔÀÝÀ¸¾åÅù¤Ê½÷¡×¤ÈÂê¤·¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¥È¡¼¥¯¥Æ¡¼¥Þ¤ÏÀ¸³è½¬´·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£·ò¹¯¥¬¥ÁÀª¤È¡¢ÉÔÀÝÀ¸¾åÅù¤Ê½÷¤¿¤Á¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ç¥È¡¼¥¯¥Ð¥È¥ë¤ò·«¤ê¹­¤²¤¿¡£¡ÖÉÔÀÝÀ¸¾åÅù¤Ê½÷¡×Â¦¤ÎÄ»µï¤Ë¡¢MC¤Î¾åÅÄ¿¸Ìé¤¬¡ÖÄ»µï¤ÏÉÔÀÝÀ¸¤Ã¤Ý¤¤¤â¤ó¤Ê¡Á¡×