À¥¸Í¹¯»Ë¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢Í­Â¼²Í½ã¤¬¶¦±é¤¹¤ëÉñÂæ¡Ø¥­¥å¡¼¡Ù¤¬¡¢11·î15Æü¤è¤êÅìµþ¡¦Åìµþ·Ý½Ñ·à¾ì¥×¥ì¥¤¥Ï¥¦¥¹¡¢12·î4Æü¤è¤êÂçºå¡¦ÇßÅÄ·Ý½Ñ·à¾ì¥·¥¢¥¿¡¼¡¦¥É¥é¥Þ¥·¥Æ¥£¤Ë¤Æ¾å±é¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¥­¥å¡¼¡Ù¸¶ºî¼Ô¡¦¾åÅÄ³Ù¹°2019Ç¯¤Ë¡Ø¥Ë¥à¥í¥Ã¥É¡Ù¤Ç³©Àî¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ºî²È¡¦¾åÅÄ³Ù¹°¤Ë¤è¤ëÄ¹ÊÔ¾®Àâ¡Ø¥­¥å¡¼¡Ù¡Ê¿·Ä¬¼Ò´©¡Ë¤Ï¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤¬È¯Ã£¤·Â³¤±¤ë¿Í´Ö¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö¿Í´Ö¤È¤Ï²¿¤«¡×¡Ö¡È¤ï¤¿¤·¡É¤È¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¡×