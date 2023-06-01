¥µ¥«¥Ê¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¡¢21ÆüÈ¯É½¤ÎºÇ¿·¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°µÞ¾å¾º¥é¥ó¥­¥ó¥°¡×¤òÀÊ´¬¡£TOP10Æâ¤Ë6ºî¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û¥µ¥«¥Ê¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖÌë¤ÎÍÙ¤ê»Ò¡×MV¡ÖÌë¤ÎÍÙ¤ê»Ò¡×¤¬¾å¾ºÎ¨52.9%¤òµ­Ï¿¤·¡¢5·î11ÆüÉÕ°ÊÍè2½µ¤Ö¤ê¤Ë1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£ËÜºî¤Ï¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¡Ö¥Ñ¥Á¥å¡¦¥¸¥ã¥ë¡¼¥ë¡×¤ÇÁ¥¼ó¤ËÎ©¤Ã¤ÆÍÙ¤ë¾¯Ç¯¤Î±ÇÁü¤È¡¢¤³¤Î¶Ê¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤¬¥ß¡¼¥à²½¤·³È»¶¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤ËºÆÀ¸¿ô