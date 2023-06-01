¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥ÉT¡ÝBOLAN¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¿¹Í§Íò»Î¡Ê60¡Ë¤¬¡¢¤³¤Î¤Û¤ÉÆü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ê¤É¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢»ö¼Â¾å¤Î¡È²ò»¶¡É¤È¤Ê¤ë8·î10Æü¤Î¡ÈºÇ½é¤ÇºÇ¸å¡É¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£25Ç¯9·î¤«¤é³«ºÅÃæ¤Î47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ò²ó¤ë¡Ö¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡×¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤È¤·¤Æ¡¢ÉðÆ»´Û¸ø±é¤Î³«ºÅ¤ò3·î¤ËÈ¯É½¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¡ÖÌÀ³Î¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ö»Ä¤µ¤ì¤¿°ìÌë°ìÌë¤ò¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¹ï¤ß¤¿¤¤¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦»×¤¤¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤­¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ê¬¤«¤ë¤·¡¢ËÍ¤é¤â