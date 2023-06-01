NY³ô¼°20Æü¡ÊNY»þ´Ö13:17¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö02:17¡Ë ¥À¥¦Ê¿¶Ñ49893.11¡Ê+529.23+1.07%¡Ë ¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯26179.05¡Ê+308.34+1.19%¡Ë CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª61190¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§+1490+2.43%¡Ë ²¤½£³ô¼°20Æü½ªÃÍ ±ÑFT100 10432.34¡Ê+101.79+0.99%¡Ë ÆÈDAX 24737.24¡Ê+336.59+1.38%¡Ë Ê©CAC40 8117.42¡Ê+135.66+1.70%¡Ë ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê 2Ç¯ºÄ 4.049¡Ê-0.070¡Ë 10Ç¯ºÄ 4.580¡Ê-0.087¡Ë 30Ç¯ºÄ 5