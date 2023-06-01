19Æü¡¢Åìµþ¡¦±üÂ¿ËàÄ®¤Î»³Ãæ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿À­ÊÌÉÔÌÀ¤Î°äÂÎ¡£¤µ¤é¤Ë20Æü¤Ë¤â´ä¼ê¸©¤ÎÂô¤Ç80ÂåÃËÀ­¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¤É¤Á¤é¤â¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥¯¥Þ¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿Í¤ò½±¤¦¤Î¤«?½±¤ï¤ì¤¿ÃËÀ­¤¬¶ÛÇ÷¤Î¡È¹¶ËÉ·à¡É¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¥«¥á¥é¤Ë¶á¤Å¤¯¥Ò¥°¥Þ¡£ÅßÌ²ÌÀ¤±¤Î»þ´ü¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤Þ¤ë¤Þ¤ë¤ÈÂÀ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ìó20Ç¯ÌîÀ¸Æ°Êª¤ò´Ñ»¡¹õß·Å¯Ìé¤µ¤ó¡Ö250?¤«¤é300?¤¯¤é¤¤¤À¤È¡£ËÜÅö¤Ë¡È¥á¥¿¥Ü¤Ê¥Ò¥°¥Þ