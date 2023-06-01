¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/05/21¡ÛÇµÌÚºä46¤¬5·î19Æü¡¦20Æü¡¦21Æü¤Î3Æü´Ö¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ë¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼14¼þÇ¯¤ò½Ë¤¦¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥é¥¤¥Ö¡ÖÇµÌÚºä46 14th YEAR BIRTHDAY LIVE¡×¤ò³«ºÅ¡£¤³¤³¤Ç¤Ï2ÆüÌÜ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇµÌÚºä46¿·¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¤¬ÎÞ¢¡ÇµÌÚºä46¡ÖÀ©Éþ¤Î¥Þ¥Í¥­¥ó¡×¤«¤éDAY2¥¹¥¿¡¼¥ÈDAY2¸ø±é¤Ï¡¢¡Ö2ÆüÌÜ¡¢³Ú¤·¤à½àÈ÷¤Ç¤­¤Æ¤ë¡© ¤ß¤ó¤Ê¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤À¼½Ð¤·¤Æ¤Í¡ª¡×¤ÈÀú¤ëÃæÀ¾¥¢¥ë¥Î¤ÈÉÚÎ¤Æà±û¤Î±Æ¥Ê¥ì¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥ì¡¼