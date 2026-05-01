Ì±»öºÛÈ½¤Î¼êÂ³¤­¤òÁ´ÌÌÅª¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤¹¤ë±¿ÍÑ¤¬5·î21Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£»æ¤äÂÐÌÌ¤Ç¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤¬´ðËÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ì±»öºÛÈ½¤Ç¡¢Åö»ö¼Ô¤¬°ìÅÙ¤âºÛÈ½½ê¤ËÂ­¤ò±¿¤Ð¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÄóÁÊ¤«¤éÈ½·è¤Þ¤Ç¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç´°·ë¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ì±»öºÛÈ½¼êÂ³¤­¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤Ï¡¢2022Ç¯¤ËÀ®Î©¤·¤¿²þÀµÌ±»öÁÊ¾ÙË¡¤Ê¤É¤Ë¤è¤êÃÊ³¬Åª¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï¸ø³«¤ÎË¡Äî¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¸ýÆ¬ÊÛÏÀ¤Ë¡¢Åö»ö¼Ô¤¬¥¦¥§¥Ö²ñµÄ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò»È¤Ã¤Æ»²²Ã¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë