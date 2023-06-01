¡Ú¥è¥Ã¥·ー¤È¥Õ¥«¥·¥®¤Î¿Þ´Õ¡Û 5·î21Æü È¯Çä ²Á³Ê¡§ 7,980±ß¡Ê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ÈÇ¡Ë 6,980±ß¡Ê¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÈÇ¡Ë Ç¤Å·Æ²¤Ï¡¢Nintendo Switch 2ÍÑ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¡Ö¥è¥Ã¥·ー¤È¥Õ¥«¥·¥®¤Î¿Þ´Õ¡×¤ò5·î21Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡£ ËÜºî¤Ï¡¢Ç¤Å·Æ²¤Î¡Ö¥Þ¥ê¥ª¡×¥·¥êー¥º¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡¢¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥è¥Ã¥·ー¡×¤ò¼ç¿Í¸ø