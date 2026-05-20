ÆüËÜ»þ´Ö£²£³»þ£³£°Ê¬¤ËÊÆ½µ´ÖÀÐÌýºß¸ËÅý·×¡Ê05/09 - 05/15¡Ë¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¡£Í½ÁÛ¤ª¤è¤ÓÁ°²óÃÍ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£ ½µ´ÖÀÐÌýºß¸ËÅý·×¡Ê05/09 - 05/15¡Ë23:30 Í½ÁÛN/AÁ°²ó-430.6Ëü¥Ð¥ì¥ë¡Ê¸¶Ìýºß¸Ë¡¦Á°½µÈæ) Í½ÁÛN/AÁ°²ó-408.4Ëü¥Ð¥ì¥ë¡Ê¥¬¥½¥ê¥óºß¸Ë¡¦Á°½µÈæ) Í½ÁÛN/AÁ°²ó19.0Ëü¥Ð¥ì¥ë¡ÊÎ±½ÐÌýºß¸Ë¡¦Á°½µÈæ)