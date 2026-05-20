¥¹¥È¥é¥¹¥Öー¥ë¹ñºÝ Âç²ñ´ü´Ö¡§2026Ç¯5·î17Æü～2026Ç¯5·î23Æü ³«ºÅÃÏ¡§¥Õ¥é¥ó¥¹ ¥¹¥È¥é¥¹¥Öー¥ë ¥³ー¥È¡§¥¯¥ìー¡ÊÀÖÅÚ¡Ë ·ë²Ì¡§[¥¸¥ã¥ó ¥·¥åー¥¢¥¤] 2 - 0 [¥Ç¥£¥¢¥Ì ¥Ñ¥ê] »î¹ç¤Î¾ÜºÙ¥Çー¥¿¤Ï¤³¤Á¤é¢ä ¥¹¥È¥é¥¹¥Öー¥ë¹ñºÝÂè4Æü¤¬¥Õ¥é¥ó¥¹ ¥¹¥È¥é¥¹¥Öー¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹2²óÀï¤Ç¡¢¥¸¥ã¥ó ¥·¥åー¥¢¥¤¤È¥Ç¥£¥¢¥Ì ¥Ñ¥ê¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£ Âè1¥»¥Ã¥È¤Ï¥¸¥ã¥ó