¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹8¨¡3¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê2026Ç¯5·î20Æüµþ¥»¥é¥É¡¼¥à¡Ë¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦ÂÀÅÄÌºÆâÌî¼ê¡Ê25¡Ë¤¬¡¢4²ó2»à°ìÎÝ¤Ç±¦¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤Ë»àµå¤ò¼õ¤±¤ÆÅÓÃæ¸òÂå¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¡£´ßÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÂÇËÐ¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£ÉÂ±¡¤Ë¤Ï¹Ô¤«¤º¡¢22ÆüÀ¾ÉðÀï°Ê¹ß¤Î½Ð¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤·¤¿¡£