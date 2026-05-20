義実家との付き合いは、距離が近ければ近いほど「どこまで踏み込むべきか」の判断が難しいものでしょう。今回は隣に住む義母を助けたいという純粋な善意と、自由奔放な義妹へのモヤモヤの間で揺れる投稿者さんのお悩みです。『義妹の振る舞いにモヤモヤします』投稿者さんは義実家の隣に住んでいます。最近隣人である義母が、実家に戻ってきた義妹の育児に追われて疲弊しているのだそう。義妹は2人目を妊娠中で、つわりを理由に1歳