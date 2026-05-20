原付二種クラスで希少な本格モタードピアッジオグループジャパンが、アプリリアブランドのモタードモデル「SX125」の2026年モデルを発表し、2026年5月13日から全国の正規販売店で発売を開始しました。この最新モデルは、新色を採用すると共に、最新の排出ガス規制にも対応しています。【画像】原付二種でも本格的！ アプリリアの原付二種モタードモデル「SX125」を画像で見る（20枚）SX125は、原付二種クラスでは珍しい本格