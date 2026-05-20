私はハヤシと言います。母の介護が始まって、私はてんてこまい。今週末もまた休まなければならなくなりました……。土日もパートに出ないと生活が苦しいのに。そんなとき、私と同じくらいベテランのナカタさんにネチネチと責められ、頭が真っ白に。以前オオツカさんに言った言葉がブーメランになって突き刺さりました。「土日も出る契約だろう」と正論を突きつけられ、何も言い返せません。私たちの冷たい空気をものともせず休憩に