サカナクションが14年前にリリースした楽曲『夜の踊り子』が、『オリコン週間ストリーミングランキング』で自身初の1位を獲得。メンバーの山口一郎さんが喜びのコメントを寄せました。サカナクションは2005年に北海道で結成され、2007年に現メンバーでメジャーデビュー。『夜の踊り子』は2012年8月29日にCDシングルとしてリリースされました。20日発表の最新『オリコン週間ストリーミングランキング』で1位を獲得し、これまで同ラ