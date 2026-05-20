新潟県立高校の柔道部に所属していた男子生徒が男性教師の指導を苦に自殺した問題を受け、5月18日に県立高校などの校長を対象とした臨時の研修会が開かれた。 ■男子高校生が自殺 県内初の“指導死”認定 2024年6月、県立高校の柔道部に所属していた当時3年生の男子生徒が自殺した問題。 第三者委員会の調査で、男子生徒の自殺は当時柔道部の監督をしていた男性教師の行き過ぎた指導が原因であることが明らかになっていて、