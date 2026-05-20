キャンプ場を狙った窃盗事件が発生しました。新潟県長岡市山古志地区のキャンプ場で鉄製の網や蛇口など60点以上が盗まれていたことが判明。警察が捜査を開始しています。 【記者リポート】 「周囲は木々に囲まれていて、あまり人気は感じられません。こちらのキャンプ場の炊事棟で盗難の被害が確認されました」 【あまやちの湯 支配人藤井真寿美さん】 「この裏面にも全く同じ6個ついているが、蛇口が全くなくなってい