「阪神８−７中日」（２０日、甲子園球場）阪神が今季初のサヨナラ勝ちで連勝。７−７の九回、先頭の森下が劇的な自身初のサヨナラ本塁打を左翼スタンドへ運んだ。七回表終了時点で０−７。敗戦ムードが濃厚だったが反撃し、七回に４点を返すと、八回に３点を奪って同点とした。試合後、藤川監督は「あんまり見たことですね。タイガースでずっとプレーしてきましたけど。びっくりするようなゲームになりましたね。よかった