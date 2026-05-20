日本テレビ系「上田と女が吠える夜」が２０日、『健康ガチ勢ＶＳ不摂生な女！』をテーマに放送され、王林、佐藤仁美、南果歩らが出演した。２０１９年に日テレ「世界の果てまでイッテＱ！」の石崎史郎ディレクターと結婚し、４歳の長男の母となったイモトアヤコ（４０）が、５０万円をかけて、遺伝子検査などをした、と紹介されると、スタジオは一斉に「え〜っ？！」。大久保佳代子も「何、それ？」と驚いた。イモトは「自分