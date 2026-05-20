◇セ・リーグ阪神8─7中日（2026年5月20日甲子園）阪神のドラフト1位・立石正広内野手（22）は「6番・左翼」で先発出場し、甲子園初安打を放つなど4打数1安打だった。チームは一時0-7の劣勢に立たされながらも終盤に狂的な追い上げ。立石も7点を追う7回1死一塁で中前打を記録して好機を拡大して貢献。「良い形で繋げて良かった」と振り返った。同点の9回は1人走者が出れば打席が巡ってくる状況も先頭打者の森下が劇的