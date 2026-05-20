5月22日から開催する『村上ショージ生き言葉展〜明日より今日〜』について語った村上ショージ。「暇やから始めたことが多い」「浅く広くしかない」と自身を分析しつつ、過去にはギター教室の無料体験レッスンから思わぬ出費につながったエピソードも披露。笑いを交えながら、自身の“生き方”ものぞかせた。村上ショージ○村上ショージ、ギターの無料体験レッスンへ5月22日から24日の3日間、大阪・LAUGH & PEACE ART GALLERYに