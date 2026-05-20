【モデルプレス＝2026/05/20】アーティスト・SKY-HI（日高光啓／※「高」は正式には「はしごだか」）が代表を務めるマネジメント／レーベル会社「BMSG」の公式サイトが、5月20日に更新された。主催公演のチケット価格改定を発表した。【写真】元ビーファメンバーと真剣交際していた人気YouTuberとは？◆BMSG、チケット価格改定を発表「BMSG主催公演に関するチケット価格改定のお知らせ」と題してサイトを更新した同社。「本日は、