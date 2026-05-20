【モデルプレス＝2026/05/20】ABEMAで配信中のバラエティ番組『CHANCE ＆ CHANGE（チャンスアンドチェンジ）』（隔週水曜日23時〜）の収録現場にモデルプレスが潜入。出演者の「藤崎つかさ」に上京後の変化や、5回目の出演となったファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER」（4月5日京セラドーム大阪にて開催／以下、関コレ）について聞いた。【写真】SNSで移籍が話題になったキャバ嬢◆SNSでも話題の美女・