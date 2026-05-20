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米１０年債利回りは４．６４３％で始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:40）（日本時間21:40）（%） 米2年債 4.095（-0.023） 米10年債4.643（-0.023） 米30年債5.166（-0.015） ドイツ3.149（-0.044） 英国5.034（-0.095） カナダ3.663（-0.039） 豪州5.069（+0.009） 日本2.771（-0.009） ※米債以外は10年物