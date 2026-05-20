◆パ・リーグ西武１―３ロッテ（２０日・県営大宮）西武の主催試合の連勝が５で止まった。同点の９回、失策が絡みロッテ・友杉のスクイズで勝ち越しを許し、その裏の反撃もならなかった。この日、オリックスが勝利したため、首位陥落となった。先発した菅井が７回まで６安打も、１４０キロ後半の直球にスライダー、チェンジアップ、ナックルカーブを織り交ぜ、最少失点で切り抜けゲームメイク。だが打線が応えられず。０―