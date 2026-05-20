◆パ・リーグオリックス８―３ソフトバンク（２０日・京セラＤ）ソフトバンクはプロ２戦目の先発・藤原大翔が３回途中に５失点ＫＯされた。ストレートのＭＡＸは１５５キロを計測したが、変化球の精度などに課題を残した。１３日のデビュー戦に続き、２連敗。将来のエース候補と期待される２０歳の右腕だが、プロの厳しさを思い知る結果となった。試合後の小久保監督は「プロの洗礼というより、真っすぐの速さはあるけど、変