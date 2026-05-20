松村北斗さん（30）が静岡県の魅力を発信する『静岡県誕生150周年記念アンバサダー』に就任。委嘱式に出席し、インタビューでSixTONESメンバーを連れて行きたい場所を明かしました。静岡県生まれで、中学校卒業まで県内に住んでいた松村さん。中学時代は地元から新幹線で仕事に通っていたそうで「静岡という土地と今の芸能活動ってものがどうしてもすごくリンクして感じていて」と話し、「仕事を通して静岡と密接に関わるってこと