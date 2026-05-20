天皇陛下は、国連のグテーレス事務総長と懇談されました。天皇陛下は20日夕方、お住まいの御所で国連のグテーレス事務総長と面会されました。陛下は、事務総長が日本の国連加盟70周年の年に来日したことを歓迎するとともに、世界平和のため、長年尽力してきたことに敬意を表されました。事務総長は日本が世界の平和だけでなく国際開発協力の分野でも大きな貢献をしていることなどに感謝を示したということです。陛下は今回の訪問を