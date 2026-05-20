フィリピン・マニラを拠点に活動するアイドルグループ・MNL48が20日、公式サイトを更新し、5月末を持って活動を終了することを発表した。【動画】MNL48、最後の作品「Pag-ibig Fortune Cookie 2026」MV公式サイトに、「MNL48に関する重要なお知らせ」（翻訳／以下同）と題した英文が投稿され「P.O.S Inc.は、関係者全員との協議を重ねた結果、2026年5月末をもってMNL48の活動を終了するという苦渋の決断を下しました」と発表し