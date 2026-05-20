そういうお年頃ですもんね。好きな人ができたのかしら？ と温かく見守っていたお母さん。相手がまさか、オンラインゲームで知り合った人だとは思わずに…。そして娘の恋心につけ込んだ相手は、要求をどんどんエスカレートさせていき…!?>>【まんが】中学生の娘がSNSで脅されたので撃退します(ウーマンエキサイト編集部)