8回DeNA1死一、三塁、松尾が投手の野選を誘うスクイズを決め勝ち越し。捕手石原＝マツダDeNAが連敗を4で止めた。勝又の2点打などで3点先行。六回に追い付かれたが、八回に松尾のスクイズで勝ち越した。4番手の中川虎が4勝目。広島は中盤に打線が奮起して劣勢を覆しても中崎が踏ん張れなかった。