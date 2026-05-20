天皇陛下は２０日、来日したアントニオ・グテレス国連事務総長と皇居・御所で会見された。宮内庁によると、陛下は冒頭、「日本の国連加盟７０周年となる本年の訪日は良い機会です」と歓迎された。グテレス氏は、日本が世界の平和だけでなく、アフリカ開発会議などを通じた開発協力の分野でも大きな貢献をしていると言及。陛下は「今後も日本人が国連の場で貢献していくことを願っています」と述べられた。