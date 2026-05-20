俳優の本木雅弘さん（60）が、主演する映画『黒牢城』で第79回カンヌ国際映画祭に参加。公式上映で現地の反応を肌で感じ、手応えがあったことを明かしました。『黒牢城』（6月19日（金）全国公開配給：松竹）は、『スパイの妻』などで国内外から高い評価を受ける、黒沢清監督にとって初となる時代劇作品。第79回カンヌ国際映画祭で『カンヌ・プレミア』部門に選出され、本木さんと黒沢監督をはじめ、菅田将暉さん（33）、青木崇